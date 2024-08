Italmobiliare primo semestre positivo | ricavi oltre i 337 milioni margine operativo lordo più che raddoppiato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato e approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2024. Nel corso deldell’anno il Gruppo registra trend positivi legati al proseguimento del percorso di sviluppo e ottimizzazione operativa delle attività, registrandoin aumento sia a livello aggregato che consolidato. In particolare, a livello consolidato ie proventi del Gruppo si attestano a 337,6di euro, in aumento del 18,4% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente principalmente grazie alle ottime performance di Caffè Borbone, Italgen, CDS – Casa della Salute, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella e. Più cheil, pari a 76,4di euro. Al 30 giugno 2024 il Net Asset Value diS.p.A.