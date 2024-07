Fisioterapia prevenzione e cura | una pratica che migliora la qualità della vita

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Laè un’attività che affronta non solo i disturbi dell’apparato muscolare e osteoarticolare, ma comprende anche la parte che si occupa dell’apparato respiratorio. Questa brancamedicina nasce negli Stati Uniti nel 1943, grazie al medico Edwin R. Levine che affidò un programma sulla corretta assunzioneterapia inalatoria ad un gruppo di tecnici con specifica formazione che divennero in seguito fisioterapisti respiratori, figure attualmente fondamentali in numerosi contesti sanitari e sportivi.