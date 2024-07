LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Quadarella impressiona è in finale! Razzetti Carini e Miressi in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48: Queste le finaliste dei 1500 stile libero femminile: Ledecky,, Kirpichnikova, Gose, Johnson, Li, Dizotti, Maertens 12.46: Katie Ledecky vince la terza e ultima batteria dei 1500 stile libero con il crono di 15’47?43 che è il miglior tempo delle qualificazioni, seconda Li con 16’05?26, terza Dizotti con 16’05?40 12.40: Ai 1000 Ledecky ha 14? di vantaggio su Li e Dizotti ma sta nuotando sui tempi di12.37: Ai 500 Ledecky, Maertens, Dizotti 12.32: Non parte Pallister, vittima di Covid 12.30: Pallister, Ledecky, Li al via della terza batteria 12.27: Simonavince una batteria con 15’51?19, seconda Kirpichnikova con 15’52?46, terza Gose con 15’53?27. Taddeucci è sesta in 16’12?45 12.26: Ai 1400nettamente avanti, poi Kirpichnikova, Gose 12.25: Ai 1300, Kirpichnikova, Gose 12.