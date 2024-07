Impatto climatico zero A Prato avanti tutta con il piano anti emissioni Ecco le azioni in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Comune diè tra le 100 città europee scelte per la missione ’100 città intelligenti aentro il 2030’. Un nuovo quaderno dell’ASviS analizza l’avanzamento dei Climate City Contract: il un documento che prevede impegni strategici,e investimenti per arrivare a ridurre lenocive.parte da una superficie di 98 chilometri quadrati e una popolazione di oltre 196mila residenti con 32 metri quadrati di verde urbano a disposizione per ogni cittadino.Carbon Neutral ha l’ambizione di far convergere verso la neutralità climatica le politiche pubbliche e le strategie degli stakeholders, in particolare quelle del distretto tessile, del settore agricolo e dell’edilizia, coordinando i programmi che concorrono alla transizione ecologica della città.