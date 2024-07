Guardamiglio carambola fra tre auto sulla via Emilia | sei feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Lodi), 30 luglio 2024 – Scontro tra tre, tra i seici sono anche due minorenni. Nel pomeriggio di martedì 30 luglio 2024 si è verificato un rovinoso incidente, che ha coinvolto trevetture, nel comune di. I mezzi viaggiavanovia, strada statale 9, quando, secondo una prima ricostruzione della dinamica, duesi sono scontrate frontalmente tra loro ed è seguito un tamponamento con il terzo veicolo. Una delle vetture è finita anche contro un palo e i danni, per tutti, sono stati importanti. A bordo viaggiavano sei persone che, per fortuna, non hanno riportato traumi gravi. Tra loro c’erano anche due minorenni. L’incidente ha coinvolto, infattu, un bambino di 9 anni, una ragazzina di 13, una 19enne, una donna di 35 anni, un’altra di 36 e due uomini di 39 e 40 anni.