Rivolte e proteste nelle carceri l' emergenza è il sovraffollamento | cosa sta succedendo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Leitaliane stanno assistendo a una gravedi, con sempre più frequentida parte dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari. Dall'inizio dell'anno si sono registrati 60 suicidi: “una carneficina mai vista in precedenza", come l'ha definita Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. L'ultimo episodio è avvenuto ieri a Prato, dove un ragazzo di 27 anni si è impiccato all'interno della sua cella. Ancora ieri, in serata, a Genova un'altra donna ha tentato di togliersi la vita ed è stata salvata in extremis dal soffocamento.