Vanderson l’Inter si cautela | tutto dipende da Dumfries – SM

(Di domenica 28 luglio 2024)attende il rientro di Denzela Milano dopo l’esperienza a EURO 2024. Sul piatto, chiaramente, la questione legata al suo rinnovo contrattuale. Come riporta Sport Mediaset, però, i nerazzurri sino mettendo gli occhi su. SOSTITUTO INDIVIDUATO – Sebbene si respiri ottimismo per il rinnovo di Denzel, in casa Inter non ci si vuol far trovare impreparati nel caso di stravolgimenti e/o sorprese. Per questo gli occhi sono andati in queste ore a, esterno destro del Monaco di 23 anni.chiaramente dall’olandese che, una volta rientrato in Italia dopo l’esperienza a EURO 2024 con l’Olanda – conclusasi in semifinale contro l’Inghilterra -, dovrà dare la sua risposta riguardo al prolungamento dell’accordo con i nerazzurri. Sul piatto un triennale a 4 milioni di euro.