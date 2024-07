Skate Story provato in anteprima

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono passati ben quattro anni dal rilascio del primo gameplay trailer di, titolo di debutto di Sam Eng al tempo chiaramente in fase embrionale. Curiosamente, lo sviluppatore presentò il gioco per la prima volta proprio mostrando i controlli delloe un’esperienza psichedelica dai modelli ancora spartani; insomma, esteticamente vuoto. Due anni fa, invece, la sorpresa: il trailer ufficiale pubblicato con Devolver Digital. La compagnia americana ha saputo ancora una volta prendere sotto la sua ala protettrice un titolo indipendente unico nel suo genere, con una delle tagline più affascinanti del settore: sei un demone fatto di vetro e dolore e, nonostante ciò, devi continuare ad andare in. Noi abbiamo avuto il piacere di provare la demo in questi giorni e, ora, vi spiegheremo perché questo gioco vada inserito immediatamente in wishlist.