LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Volpi tiene in vita l’Italia e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Alicemanvivi i sogni di gloria del. L’azzurra è l’unica rappresentante del Bel Paese nelle semifinali del fioretto femminile dopo le eliminazioni alla stoccata decisiva di Arianna Errigo e Martina Favaretto. 16.58 Dopo oltre un’ora di adrenalina pura si spengono le luci sulle pedane del Grand Palais: sono terminate le fasi eliminatorie dei tornei di fioretto femminile e spada maschile. Appuntamento alle 19.00 per il via delle semifinali. 16.56 Scoppia un boato del pubblico del Grand Palais: Borel accede alladel torneo della spada maschile! ELIMINATO FEDERICO VISMARA!! Terminano i sogno di gloria delnella spada maschile. Borel e Yamada sono alla stoccata decisiva. 13-14. Ancora Vismara!! Seconda stoccata consecutiva, è una bolgia ora il Grand Palais.