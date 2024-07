Ducati Week rombo di motori La marea rossa invade la Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Una follasi aggira per le strade dellaa bordo delle loro due ruote. Tra eventi, sfilate e sfide è tornata la World. La grande festa dei bolidi prodotti nello stabilimento di Borgo Panigale anche quest’anno è arrivata in Romagna e oggi si appresta a mettere in scena il suo gran finale. Una tre giorni di grandi appuntamenti che hanno coinvolto tutta la, ma la protagonista assoluta resta sempre Misano. Si è cominciato venerdì con la parata che ha portato migliaia di moto all’interno del circuito, unache ha riempito completamente la pista, la sfilata è proseguita fino a Cattolica, poi di nuovo Misano ed infine l’arrivo a Riccione. "Ogni anno lalascia il segno – racconta il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni –. Sono tanti i turisti che raggiungono ladall’Italia e da tutto il mondo.