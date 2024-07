LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gran Bretagna in testa dopo la prima suddivisione azzurri in serata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione 13:15 La nostraal momento termina qui, l’appuntamento è alle 15:30 per la seconda, vi ricordiamo che l’Italia gareggerà a partire dalle ore 20:00 nell’ultima. 13:12 Per quanto riguarda l’all-around la top-5 è la seguente: 1.Jake Jarman (84.897) 2.Joe Fraser (84.666) 3.Frederick Richard (83.498) 4.Paul Juda (82.865) 5.Krisztofer Meszaros (82.798) 13:10 Questa la classifica a squadrela: 1.(256.561) 2.Stati Uniti (253.229) 3.Canada (247.794) 4.Germania (245.395) 13:07 Finisce qui la! 13:04 Lasi riprende allade con Harry Hepworth, che trova il secondo punteggio di giornata agli anelli (14.700).