La più bella che io ricordi Il macroniano Gozi? Esulta per i Giochi e li ricoprono d' insulti | Porcheria blasfema | Guarda

(Di sabato 27 luglio 2024) E' stato definito "l'uomo di Emmanuel Macron in Italia". Ex renziano, ex Pd, oggi capobastone di Renew Europe a Strasburgo, il romagnolo Sandrosi guadagna unadose die sfottò per un tweet pubblicato sui X in cui dimostra, a detta di molti commentatori, un po' troppo entusiasmo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024., in versione ultràe francese d'adozione, non si trattiene: "Una delle più belle cerimonie d'apertura delle Olimpiadi che io. Una lezione di Parigi al mondo sulla bellezza della Francia, la grandezza della sua storia, le battaglie universali per la libertà e i diritti civili, l'orgoglio di un'appartenenza. Viva le Olimpiadi!". Il riferimento è all'approccio molto "pride" e Lgbtq imposto alla cerimonia dall'organizzazione francese.