Dal 28 agosto al 1 settembre LA LUNA NEL POZZO a Caorle

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) Torna a(VE) la XXIX Edizione de “Lanel”, Festival Internazionale di Teatro in strada. Dal 28al 1si terrà la XXIX Edizione del Festival Internazionale di Teatro. Oltre venti compagnia e settanta appuntamenticon artisti provenienti da tutto il mondo. In prima nazionale “US” degli olandesi Company Midnight. Il motto dell’iniziativa è: L’ordine è come il disordine ma con meno fantasia”. Andiamo a conoscere il programma. Ada oggi parte “Lanel” Artisti provenienti da tutto il mondo torneranno anche quest’anno ad animare le calli e le piazze di, incantevole borgo sul mare conosciuto anche come la “piccola Venezia”.