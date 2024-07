Strage dei Georgofili Ricordare per combattere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Promuovere tra i giovani la cultura della legalità attraverso i documenti e la voce di chi ha vissuto da vicino la tragedia di un attentato di stampo mafioso: martedì pomeriggio, 23 luglio, gli undici ragazzi e ragazze che partecipano al campo residenziale Estate liberi, organizzato da Libera in collaborazione con Spi Cgil hanno incontrato Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione dei Familiari delle Vittime delladi via deia Firenze. L’incontro è avvenuto al giardino della zona Ronchi a Quarrata, che nel 2010 l’amministrazione comunale dell’allora sindaco Sabrina Sergio Gori volle dedicare alle sorelline Nencioni, Caterina di appena 50 giorni e Nadia di 9 anni, morte nel loro letto, vittime innocenti dell’attentato in via dei. Era la notte fra il 26 e il 27 maggio del 1993.