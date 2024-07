Paolini-Bogdan tennis Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sul prestigioso campo del Suzanne Lenglen, inizierà sabato 27 luglio (ore 12.00) l’avventura di Jasminenel torneo olimpico dia Parigi. La n.5 del mondo affronterà la rumena Anae punterà a continuare nel proprio percorso a Cinque Cerchi in una sfida comunque insidiosa per le caratteristiche dell’avversaria. Le due giocatrici non si sono mai affrontate, di conseguenza dovranno sfruttare la partita per comprendere il modo per prevalere.viene dai due mesi migliori della sua vita sportiva, considerando le due Finali consecutive raggiunte nel Roland Garros e a Wimbledon. Il sogno sarebbe quello di portarsi a casa una medaglia sui campi che quest’anno tante soddisfazioni le hanno regalato.