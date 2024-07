Pallamano Francia per bissare il doppio oro come a Tokyo 2020? Tutte le possibili rivali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’inizio dei tornei dia Parigi 2024 è sempre più vicino. Visto il fitto calendario infatti, la disciplina – in particolare al femminile – anticiperà di un giorno il suo start, rispetto alla Cerimonia d’Apertura, per poi svilupparsi sino all’ultimo momento utile dell’agenda a Cinque Cerchi, ossia domenica 11 agosto. Inutile negarlo, vista la tradizione, ma anche la storia recente, con due ori vinti alle Olimpiadi di, inc’è grande attesa per le competizioni, che si svilupperanno dapprima a Parigi e poi a Lille per i match da “Dentro o Fuori” e per l’assegnazione delle medaglie.