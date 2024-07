Usavano diserbanti tossici per lavorare la terra | sequestri e denunce della Finanza in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Le attività di contrasto allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla tutela dei diritti dei lavoratori proseguono senza sosta. Recentemente, i finanzieri del Comandole dihanno scoperto numerose irregolarità in due aziende ortofrutticolepiana di Fondi. Lavoratori in nero e fitofarmaci pericolosi Le indagini, condotte dalla Compagnia di Fondi, hanno rivelato che una cooperativa agricola gestita da imprenditori locali impiegava tre lavoratori completamente in nero. Inoltre, in un’azienda di ortaggi gestita da cittadini indiani, sono stati rinvenuti fitofarmaci illegali, alcuni dei quali estremamente pericolosi e revocati dal MinisteroSalute. Metodo di indagine Le operazioni sono state avviate grazie a un’attività info-investigativa mirata, supportata da rilevamenti e osservazioni sul campo.