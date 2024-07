Cessione Gaetano in stallo l’affare tra Napoli e Cagliari | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel corso degli ultimi giorni, si è intensificato il dialogo traper il trasferimento diin Sardegna. Unha portato la trattativa in fase di. Il DS Giovanni Manna prosegue il suo lavoro sul mercato, con diversi dialoghi aperti sul fronte entrate ed uscite. La massima priorità è sulle cessioni dopo i vari acquisti, con diversi azzurri che dovranno lasciare spazio per i nuovi innesti. Tra i partenti c’è anche Gianluca, ma il suo passaggio alè ina causa di un, si bloccacolper ladi: ilI dirigenti deldopo l’ottimo lavoro svolto in entrata, sono al lavoro per fare lo stesso anche sul fronte uscite. Purtroppo però diverse cessioni sono in fase di, a causa di motivi differenti.