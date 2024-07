Atalanta il punto sugli esterni | Ruggeri e Zappacosta le certezze possibile un colpo in entrata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Se gli arrivi di Nicolò Zaniolo e di Ben Godfrey hanno puntellato il parco attaccanti e il reparto difensivo dell’, al momento tutto tace sul frontea poco meno di un mese dal via della prossima stagione che, per la Dea, scatterà con l’appuntamento da brividi della Supercoppa europea, in programma a Varsavia il 14 agosto contro il Real Madrid. Le corsie laterali in dotazione a Gian Piero Gasperini sono rimaste pressoché intatte rispetto alla passata stagione, con l’unica eccezione rappresentata dalla partenza di Emil Holm, accasatosi al Bologna dopo il mancato riscatto da parte del club orobico che, al termine di accurate riflessioni, ha deciso di non affondare ilnei confronti dello svedese classe 2000. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque.