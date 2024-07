Pentathlon calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Italia sarà presente alle imminenticon il contingente massimo: saranno in gara a, ultima gara della storia delmoderno con la presenza dell’equitazione, due uomini e due donne azzurre, con buone possibilità di centrare almeno una medaglia. Da giovedì 8 a domenica 11 agosto Giorgio Malan, Matteo Cicinelli, Elena Micheli ed Alice Sotero si daranno battaglia per i due titoli in palio nello sport del soldato. Il settimo posto a Rio 2016, poi il quarto a Tokyo 2020: Alice Sotero punta a salire sul podio a. Vincitrice dell’oro ai Giochi Europei 2023 e dell’argento iridato a Bath nello stesso anno, al rientro agonistico dopo la maternità, l’azzurra è pronta per centrare il bersaglio grosso anche in Francia. Inutile nascondersi: anche con Elena Micheli l’Italia ambisce ad ottenere qualcosa di molto prezioso.