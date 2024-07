Parigi 2024 break dance femminile | ufficiali i gironi ‘Anti’ nel gruppo C

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) È la grande novità di queste Olimpiadi die la WDSF, la federazione mondiale della danza sportiva, hazzato il quadro del round robin dellanella rassegna a cinque cerchi. L’unica italiana qualificata ai Giochi è Antilai Sandrini, in arte “BGirl Anti”, inserita nel girone C con la giapponese ‘Ami’ (Ami Yuasa), l’egiziana ‘Elmamouny’ (Fatima Zahra El Mamouny) e la cinese Ying Zi. Allenata da sempre dallo storico maestro Alberto Pelus (a.k.a. ‘B-Boy Laced’),in carriera ha conquistato l’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2019 e quello agli Europei nel 2022. Per accedere alla fase finale (quarti di finale, semifinali, finale bronzo, finale oro), è necessario classificarsi in uno dei primi due posti del girone.