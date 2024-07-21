Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 11:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CODE ALTEZZA MALAGROTTA VERSO ARANOVA. PER IL RESTO IL TRAFFICO E’ SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17.30, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GALILEO GALILEI E VIA FLEMING. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 10:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 10. E SULLA NETTUNENSE; FILE PER INCIDENTE TRA VIA DEL COMMERCIO E GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI. ALTRO INDICENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CAPANNELLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 09:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 09. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 08:30 - LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. SPOSTAMENTI AGEVOLATIANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI OGGI. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 08. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. romadailynews
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