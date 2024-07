Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024)21 LUGLIOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AURELIA CODE ALTEZZA MALAGROTTA VERSO ARANOVA. PER IL RESTO IL TRAFFICO E’ SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17.30, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GALILEO GALILEI E VIA FLEMING. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral