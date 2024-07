Nel computer più di mille file pedopornografici Sessantenne bergamasco finisce in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) BERGAMO Nele su due piattaforme cloud nascondeva più di, con immagini raccapriccianti che raffiguravano bambine e bambini anche di tenerissima età. Per questo unresidente in provincia è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’indagine è stata condotta dagli uomini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano in collaborazione con la sezione di Bergamo e sotto il coordinamento della procura di Brescia. Gli investigatori sono partiti dall’analisi di una serie di segnalazioni internazionali, originate dall’organizzazione statunitense "National center for missing & exploited children". Una volta arrivate al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) sono state approfondite dal servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica.