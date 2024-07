LIVE Superbike GP Repubblica Ceca 2024 in DIRETTA | trionfo di Razgatlioglu bella prova di Petrucci e Iannone Bulega crolla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:46 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport! Rimanete con noi per seguire tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi. Latornerà domani con la Superpole Race e gara-2! BUON PROSEGUIMENTO! 14:44 Questa la classifica piloti aggiornata, con Toprak che scappa a 266 punti TOPRAK266 NICOLO210 ALVARO BAUTISTA199 ALEX LOWES165 ANDREA LOCATELLI125 DANILO105 ANDREA104 REMY GARDNER94 MICHAEL VAN DER MARK84 DOMINIQUE AEGERTER64 14:42 Sesta vittoria dunque per Toprak Razgalioglu che, approfittando della quarta posizione di Bautista e della sesta di, scappa ancora nella classfica piloti With this win @topraktr54 has won 6 times at Most #CzechWorldSBK pic.twitter.