Canoa velocità Mondiali U23 Juniores | un bronzo e cinque finali per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Penultima giornata deiU23 edidi Plovdiv. Solo un piazzamento a medaglia oggi per, che però ottiene altripass per ledi domani. U23 Non brillano Giada Rossetti e Sara Vesentini nel K2 500: le due azzurre non hanno il ritmo delle migliori e si accontentano del settimo posto in 1’47”805, gara vinta dalle australiane Kailey Harlen e Natalia Drobot. Sesto invece Nicolò Volo nel K1 sulla stessa distanza, il suo 1’42”072 gli vale un piazzamento lontano dal podio; stesso risultato anche per Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato nel K2 500, affondati nei secondi 250 metri dopo essere transitati terzi. Undicesimo posto assoluto per Samuele Veglianti nel C1 1000 dopo il secondo posto nella finale B alle spalle del britannico Thomas Lambert.