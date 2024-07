Borsa di studio in memoria del cardiologo Marco Breschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Grosseto, 19 luglio 2024 – Tutti si ricordano del, scomparso prematuramente alcuni anni fa per colpa di un incidente stradale. Se ne ricordano i colleghi medici dell’Ospedale di Grosseto, così come i soci Lions che hanno avuto il piacere di incontrarlo e collaborare con lui. Un ricordo pieno di stima e di sincero affetto che ha generato un circolo virtuoso importante intorno alla sua figura, come uomo e come professionista. Esempio ne è ladiche porta il suo nome, scaturita dalla collaborazione fra l’Azienda USL Toscana Sud Est ed i Lions Club delle province di Grosseto e di Siena. 36.000 euro, che permetteranno il perfezionamento professionale di un medico meritevole. “Una buona pratica che potrà essere replicata per future collaborazioni fra istituzioni pubbliche e Lions Club International – spiegano i Lions che hanno aderito all’iniziativa -.