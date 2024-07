Partita Iva in caso di prestazioni occasionali occorre aprirla?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pensiamo ai giovani che, dopo aver ottenuto il diploma, cercano qualche lavoretto estivo con cui mettere da parte i primi guadagni personali, ma pensiamo anche a chi – dopo aver perso l’occupazione o non trovando proposte di lavoro più attrattive come un contratto a tempo determinato e full time – opta per effettuare. La domanda potrebbe sorgere spontanea, magari dopo essersi consultati con un amico o conoscente e non aver trovato una risposta esauriente o in grado di fugare ogni dubbio: al superamento del fatidico limite dei 5.