A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 18 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

si corre la diciottesima tappa delde. Frazione mossa e adatta alle fughe o velocisti resistenti, sarà l'ultimo giorno di respiro per i big che puntano al podio e alla vittoria della Grande Boucle prima di una tre giorni assolutamente infuocata. Saranno 179.5 i chilometri da percorrere per la carovana dalla partenza di Gap all'arrivo a Barcellonnette, e 3100 metri di dislivello. Sin dalla partenza ci saranno pochi punti per respirare: sarà un costante mangia e bevi, con salita e discesa e pochissima pianura. Cinque i GPM sparsi in mezzo alla tappa, con il primo topo 20 chilometri e l'ultimo a quaranta dalla conclusione: Col du Festre (3.9 km al 6.3%), Cote de Corps (2.1 km al 7,2%), Col de Manse (5.1 km al 3.6%, Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5.5%) e Cote des Demoiselles Coiffées (3.6 km al 5-4%).