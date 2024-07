Sconocchia AssoConcerti commenta il Rapporto Siae 2023 | Numeri più che raddoppiati rispetto al 2019 nostro lavoro produce ricchezza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) MILANO – “Accogliamo con grande piacere i dati che emergono dalreso noto oggi dalla S.I.A.E. relativi al comparto “Concerti – Pop, Rock e Leggera” per l’anno: oltre 36.000 eventi (più 16 % sul 2022), 23,7 milioni di spettatori (più 13,6 % sul 2022), 894 milioni di incassi dalla vendita di biglietti (contro i quasi 674 milioni dell’anno precedente = più 32,6 % sul 2022). Dati da noi largamente previsti, che dimostrano con ila vitalità delcomparto, che, dopo gli anni bui della pandemia che aveva segnato la chiusura totale delle nostre attività, con conseguenze tragiche per le nostre aziende e per il personale occupato nelsettore, già nel 2022 registrava un percorso di ripresa e oggi presentaaddirittura più cheal”.