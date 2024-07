Enzo Fernandez si scusa per cori razzisti ma il Chelsea avvia procedimento disciplinare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo la bufera su, ilhato unnei confronti del proprio centrocampista. Al centro della vicenda c’è un video pubblicato dal giocatore con insultinei confronti della nazionale francese. “Giocano per la Francia, ma i loro genitori sono dell’Angola. La loro madre è del Camerun, mentre il loro padre è della Nigeria. Ma il loro passaporto dice francese“, le frasi pronunciate nel coro cantato sul pullman dopo la vittoria nella Copa America. La Federcalcio francese ha presentato un reclamo alla Fifa, mentre il compagno di squadra ai Blues Wesley Fofana, francese, lo ha definito “razzismo disinibito” su Instagram. Sono arrivate nel frattempo le scuse di: “La canzone contiene un linguaggio altamente offensivo e non ci sono assolutamente scuse per queste parole.