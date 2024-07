Contursi Terme torna la manifestazione ‘Grani in Festa’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Festival di rievocazione delle antiche tradizioni del mondo contadino attraverso un viaggio nella storia in terra di briganti della località Piana”. Annuncia così, la terza edizione di “Grani in Festa”, la presidente dell’associazione Chiana, Pasqualina Moscato, evento che si terrà dal 19 al 21 luglio 2024 in località Piana di. L’evento culturale ed enogastronomico, presentato questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala Marcello Torre dell’Ente Provincia di Salerno, è organizzato dall’associazione culturale e senza scopo di lucro “Chiana” e gode del patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di, della Pro Locoe del Comitato festa San Donato.