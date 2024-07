A Roma c’è un quartiere con un lampadario appeso all’ingresso ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Avete mai visitato ilCoppedé di? E’ una delle zone più curiose e originali della città eterna dove vi è racchiusa una storia incredibile di Gino Coppedé da cui prende il nome. Chiunque lo abbia attraversato almeno una volta non ha potuto fare a meno di vedere unsotto l’arco trionfale. Che cosa ci fa da quelle parti?il. IlnelCoppedéCoppedé e la storia delE’ da tutti chiamatoCoppedè, ma in realtà è un insieme di palazzi e ville che vennero edificati in soli 12 anni, 18 palazzi e 27 villini per l’esattezza. L’ideatore del progetto, Gino Coppedè, non riuscì a vedere il risultato finale poiché morì nel 1927, qualche anno prima della fine dei lavori.