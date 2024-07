Violenza di Genere | Ecco il Report semestrale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pubblicato ildell’Analisi criminologica delladi. Ilmostra l’andamento del fenomeno dal primo gennaio al trenta giugno 2024 Quando si parla didibisogna rendersi conto che di trovarsi in un ambito molto particolare che richiede approfondimenti patitocolari, dato che il fenomeno non è legato a normali dinamiche criminali. Ildel Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia di Stato analizza per prima i dati relativi ai “Reati spia” ovvero “quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di unadi, in quanto verosimile espressione difisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli atti persecutori (art.