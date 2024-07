Dopo il caso Lucarelli-Travaglio a Chico Forti sospese le visite

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024)e perfino telefonate vietate. Sono giorni duri quelli che sta vivendonel carcere di Montorio, in cui è recluso dal trasferimento dagli Stati Uniti. E dove, nonostante le limitazioni da recluso,aveva iniziato una nuova vita, riappropriandosi della dignità di essere umano che 24 anni di carcere di massima sicurezza gli avevano tolto, in attesa che si compisse il suo destino di morire in prigione per l'omicidio di Dale Pike, ucciso il 15 febbraio 1998 a Miami., rientrato in Italia grazie al governo Melonidecennali tentativi degli Esecutivi precedenti, pur conscio di dover scontare il resto della sua pena nelle patrie galere, era tornato a sorridere perché aveva ottenuto il permesso di rivedere sua mamma Maria, riceveva lea Verona degli amici di sempre, poteva telefonare a zio Gianni, nell'attesa di accedere ai benefici previsti dal nostro ordinamento.