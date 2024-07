Accadde oggi 15 luglio | Moriano Tampucci ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 15edAvrebbe compiuto ottant’anni quest’anno, quattro mesi prima Gigi Riva. Con il Cagliari disputò due gare in Serie A nella stagione successiva allo storico scudetto. Il 151944 era nato, portiere. Giocò anche con Pescara e Latina: come Gesualdo Piacenti, settanta, quattordici presenze in Serie A con la Roma nella stagione 1977-’78. Festeggia mezzo secolo Massimiliano Giacobbo, il quale esordì nel massimo campionato in Juventus-Lazio del 6 giugno 1993. Ha chiuso la carriera nel Cittadella, squadra della sua città. Il 151934 coincise con la nascita di Enrique Mateos: non giocò con continuità, ma con il grande Real Madrid conquistò campionati e Coppe dei Campioni.