In Toscana il 621% delle classi svolge almeno 2 ore di educazione fisica a settimana I dati sulla salute dei bambini

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 luglio 2024) Laè una priorità fondamentale, e il benessere personale è strettamente legato a stili di vita sani e a un'alimentazione equilibrata. Sovrappeso e obesità rappresentano una minaccia costante sia per laindividuale sia per i costi del sistema sanitario pubblico. L’obesità, in particolare, è ora riconosciuta come una malattia cronica progressiva e recidivante, anche quando non comporta immediatamente complicazioni. L'articolo In, il 62,1%2 ore di. Idei. .