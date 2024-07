F1 Max Verstappen non preoccupato dagli sviluppi di McLaren e di Mercedes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Negli ultimi week end in F1, Maxè stato chiamato a fare gli straordinari per contrastare la risalita tecnica die di. L’olandese, allo stato attuale delle cose, è stato eccezionale nel tirar fuori dal proprio pacchetto con la Red Bull anche quello che non c’era, rafforzando la propria leadership in campionato. Tuttavia, nel paddock si parla molto della crescita dei competitors e ci si chiede cosa la scuderia di Milton Keynes possa fare, relativamente aglida apportare alla RB20. Da questo punto di vista, Max non è affattodai riscontri recenti, fiducioso che nel proprio team si lavorerà alacremente per rendere ancor più veloce la monoposto anglo-austriaca. “Mi rifiuto di credere che sia così, perché altrimenti saremmo un team di elementi pigri e non lo siamo.