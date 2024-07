Acerbi inizia il recupero post infortunio! Posizione Inter sempre ferma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)hato a lavorare dopo i problemi di pubalgia che lo hanno costretto a saltare Euro 2024 e conseguentemente a operarsi. Il difensore nerazzurro ha raggiunto il resto della squadra ad Appiano Gentile, dove sta svolgendo un programma a parte. Sarà ancora centrale per Inzaghi– Francescoha dovuto dire addio a Euro 2024 ancora prima dire a causa di una pubalgia che lo ha assillato la scorsa stagione costringendolo a stringere i denti. A scudetto conquistato ha deo le armi, accettando di operarsi per risolvere la situazione. La bella notizia per l’e per Simone Inzaghi è che l’ex Lazio ha ripreso oggi a lavorare per recuperare dall’. CENTRALE –ha dunque raggiunto il resto della squadra ad Appiano Gentile, dove il raduno ha avuto inizio proprio ieri, ma sta lavorando chiaramente ancora a parte.