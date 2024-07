Silvana Stanco Olimpiadi Parigi 2024 tiro a volo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Seconda apparizione ai Giochi per. La tiratrice azzurra del trap si presenterà aforte dell’esperienza di Tokyo 2020, dove ha centrato il sesto posto. Le aspettative sul suo conto sono giustificate anche dai risultati ottenuti fino ad oggi: malgrado abbia conquistato una solo medaglia iridata nel 2018 (a cui si aggiungono 4 medaglie continentali tra cui 2 d’oro), l’atleta nelle competizioni che contano si è sempre attestata nelle prime dieci posizioni. Ci sono tutti i presupposti per puntare in alto. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Zurigo, 6/1/1993Sport e disciplina:(trap)Quando gareggia: martedì 30 luglio (qualificazione), mercoledì 31 luglio (qualificazione+ ev. Finale) .