Usa decapita il cane e i genitori | trovato in un lago di sangue dagli agenti

(Di venerdì 12 luglio 2024)ti nella propria abitazione. Questa la terribile sorte di una coppia di anziani e del loro, uccisi dal loro stesso figlio in California. La drammatica scoperta è avvenuta quando i funzionari del dipartimento della contea di Orange hanno risposto a una chiamata d’emergenza arrivata intorno alle 7.30 (ora locale) di martedì 9 luglio per segnalare un “incidente domestico” a San Juan Capistrano. Giunti sul posto, gli inquirenti hanno detto di essersi trovati di fronte una “scena orribile” coi “corpiti e mutilati” di un uomo e una donna anziani “così come unto appartenente alla coppia di coniugi”. Leggi anche: Maltempo al Nord – Case investite dal fango, fulmini su Milano e Piemonte in ginocchio. Grandine distrugge la provincia, strade come fiumi Le vittime sono state poi identificate come Antoinette Gerdvil, 79 anni, e suo marito Ronald Gerdvil, 77 anni.