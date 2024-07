A Nauplia in Grecia il primo convegno dell’associazione To Hellenikon

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) In un passo famoso dell’ottavo libro delle Storie Erodoto dà una definizione di identità culturale che colpisce per la sua straordinaria attualità. Siamo in un momento di grande pericolo per la, aggredita e invasa dalla sterminata armata del re persiano Serse. Gli Spartani temono che Atene, minacciata da vicino, possa staccarsi dall’alleanza greca e cercare un accordo con i Persiani, ma gli Ateniesi li rassicurano: “Non vi tradiremo mai: abbiamo in comune lingua, fede religiosa, cultura; questo nostro ‘essere Greci’ (to Hellenikòn) fa di noi tutti una comunità indissolubile”. Stare insieme, anche e soprattutto nei momenti difficili: vale per i Greci del passato, vale per noi europei di oggi (anche la Comunità Europea attraversa un momento di grande incertezza); e vale per gli studiosi del mondo greco che, nel segno di Erodoto e nel tentativo di ridare slancio a un comparto di studi un po’ appannato, hanno costituito da qualche mese la nuova Associazione “To”.