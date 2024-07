Carceri la piaga dei suicidi Stop di 3 giorni delle toghe | | Condizioni disumane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Anche la Camera Penale di Ascoli ha aderito ai tredi astensione dalle udienze che termineranno domani. Motivo della mobilitazione dei penalisti è il numero deiin carcere, che in questa prima parte del 2024 tocca già l’esorbitante numero di 54 casi registrati negli istituti di pena italiani. Per la Camera Penale "i rimedi proposti dal Governo con il DL per "l’umanizzazione", appaiono davvero insufficienti". Risulta infatti "irrisorio" l’impegno ad assumere 500 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria per l’anno 2025; irrilevanti - ove non farraginose - le nuove dinamiche procedimentali volte alla concessione della liberazione anticipata; inidonea ad incidere in tempi brevi sull’incremento della applicazionemisure penali di comunità la creazione di elenchistrutture residenziali idonee.