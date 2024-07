Tour de France 2024 Carlos Rodriguez | Giornata dura ho faticato parecchio Ora testa ai Pirenei…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La frazione odierna della Grande Boucle è risultata una delle più dure e intense di tutto ilde. La tappa numero 11, la Évaux-les-Bains-Le Lioran di 211km, ha vissuto un finale emozionante con le salite in programma che hanno visto prima l’attacco della maglia gialla Tadej Pogacar, quindi la risposta di Jonas Vingegaard. Il danese ha poi vinto lo stage in volata, ribadendo a tutti di essere in lotta per il successo finale. Lo spagnoloRodríguez ha provato a inseguire i migliori, ma non ha potuto evitare di essere staccato e perdere tempo. All’arrivo al traguardo il portacolori del team INEOS Grenadiers è apparso provato dopo le fatiche odierne. Lo ha confermato lo stesso iberico ad As: “È stata una, senza dubbio.