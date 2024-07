Sanità | Asl Roma 3 al via progetto pilota Circe per la prevenzione pediatrica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug. (Adnkronos Salute) -e promozione della salute dei piccoli cittadini alla Casa della Salute di Palidoro, con un'iniziativa che coinvolge gli studenti di 10 e 12 anni delle scuole di Fiumicino a partire da settembre. Oggi, presso la sede della Asl3 in via Casal Bernocchi 73, si è svolto l'incontro di lancio di unche porterà alla realizzazione di attività dedicate all'età, "in una logica di Health Promotion Center". Un'iniziativa alla quale l'azienda sanitaria sta lavorando dopo essere stata scelta tra i siti di attuazione deleuropeo- Joint Action. "è una Joint Action co-finanziata dalla Comunità europea, un'azione congiunta per l'incremento di buone pratiche cliniche nelle cure primarie attivate e trasferite da 4 Stati membri (Belgio, Portogallo, Slovenia e Spagna) in 42 siti di attuazione di 12 Stati membri con differenze strutturali, organizzative e istituzionali nei loro sistemi sanitari.