Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 | l’azienda coreana lancia i suoi nuovi foldable

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha presentato oggi al pubblico la nuova generazione deismartphone pieghevoli, proseguendo come per negli scorsi anni la tradizione del doppio form factor: il compatto Flip ed il Fold pensato per la produttività. Come ormai questo 2024 ci ha abituati, una delle parole chiavi più forti del lancio è l’AI, ed in questo ambitoper ipromette funzionalità aggiuntive rispetto a quanto già visto sul resto della sua gamma, pensate per sfruttare anche la potenzialità offerta dal doppio display.Il nuovoZ Fold 6 arriva con un nuovo design simmetrico che prevede bordi piatti, una nuova cerniera più resistente, ed uno schermo esterno da 6.3? DynamicAMOLED a 120Hz con rapporto di forma 22,1:9 che risulta leggermente più largo e, nelle intenzioni del produttore, più comodo da usare rispetto alla scorsa generazione; l’ampio display interno da 7.