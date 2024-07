Avril Lavigne star eterna fa cantare i 34mila di Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024). Totalmente e pienamente. E poco importa se lacanadese è stata protagonista soltanto di un'ora scarsa di show. In quell'ora scarsa,si è regalata al pubblico. Innaffiandolo anche con dello champagne dal palco. Noblesse oblige. Come quando ha omaggiato la storia del punk rock cantando 'All the small things' dei Blink 182, dando vita a un crossover che avremmo meritato di vivere già diversi anni fa. 'Complicated', 'I'm with you', 'Sk8ter boy', 'He was'nt', 'Girlfriend': nessuna delle canzoni che hanno fatto epoca è mancata sul palco degli I-Days di. Durante una serata epica per il punk rock mondiale: Simple Plan,e Sum 41 nel giro di poche ore. Sul palco dell'ippodromo Snai San Siro,salta corre, suona e canta: tutto in quel modo magnetico che soltanto le grandiriescono ad avere.