Lavori in corso fra il cavo Fiuma e la Provinciale 2

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da oggi sono previstisu un tratto di strada5 a Reggiolo, fra ile l’incrocio con la2. Per ragioni di sicurezza, anche a causa della sede stradale particolarmente stretta, la prima fase del cantiere, che prevede la fresatura, comporterà necessariamente la chiusura al transito dalle 8,30 di oggi alle 18,30 di domani, tra la2 e l’incrocio con la45 in località Bettolino, fra Reggiolo e Novellara. Da mercoledì fino al termine dei, previsto per il 16 luglio, si viaggerà invece a senso unico alternato. Oggi e domani, durante la chiusura completa al transito (ovviamente con eccezione per i residenti e per i veicoli autorizzati), il traffico viene deviato, con l’indicazione di segnaletica in loco, sull’itinerario tra Bettolino, Sp 45, Fabbrico, Sp 4, Sp 46, Cispadana, Sp 2 (e viceversa) tra Novellara e Reggiolo.