The Ichinose Family’s Deadly Sins – Il manga che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024) Theè una seriegiapponese scritta e disegnata da Taizan 5. La serie è stata pubblicata sulla rivista sh?nenWeekly dal novembre 2022 al novembre 2023 mentre in Italia è pubblicata da Planetper Panini Comics con il primo volume uscito il 23 maggio 2024. The– Taizan 5 – PlanetPerdere la memoria è un grosso guaio! Tsubasa si risveglia in ospedale, circondato da persone che affermano di essere la sua famiglia. Lui non si ricorda di loro e loro non si ricordano di lui, poiché sono stati tutti coinvolti in un incidente d’auto che ha provocato questo misterioso caso di amnesia collettiva, ma dato che stanno tutti bene fisicamente, possono tornare a casa.