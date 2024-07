Il Papa | La democrazia non è in buona salute Corruzione illegalità ed esclusione sociale limitano la partecipazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) “Nel mondo di oggi, diciamo la verità, lanon gode di. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell’uomo, e niente di ciò che è umano può esserci estraneo”. A dirlo èFrancesco da Trieste, nel discorso con cui ha chiuso in piazza Unità d’Italia la cinquantesima Settimanadei cattolici organizzata dalla Cei, la conferenza dei vescovi. “La parola stessanon coincide semplicemente con il voto del popolo“, ha sottolineato il pontefice. “Nel frattempo”, ha aggiunto, parlando a braccio, “a me preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare. Ma questo esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare. E lanon si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va “allenata”, anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche”.