I patrioti cesenati eroici e scanzonati

(Di domenica 7 luglio 2024) 20 giugno 1959. La bandiera tricolore sventolava sul balcone del Municipio. Le guarnigioni svizzere, i mercenari del Papa Re, da alcuni giorni avevano lasciato a Cesena. Una giunta civica aveva assunto il potere in città dichiarando decaduto il governo pontificio che per oltre tre secoli aveva sottomesso e attardato le Romagne. I simboli della dominazione papale venivano abbattuti. In quei giorni frementi il cesenate Eugenio Valzania, garibaldino d.o.c (che negli anni successivi sarebbe stato il potente ‘sindaco ombra’ di Cesena) era già sfilato per le vie del centro cavalcando un cavallo bianco tra la gente plaudente e dimostrando anche in quella occasione il suo piglio da leader. Se qualcuno urlava evviva Valzania lui rispondeva subito: ‘che e jevul (che il diavolo) se lo porti via’: Se qualcun altro gridava ‘evviva Cavour’, lui lo rimbeccava: ‘cut ciapèss e cimùr’ (che ti prendesse il cimurro).